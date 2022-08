Aécio Neves informa ao TSE que seu patrimônio encolheu e declara R$ 1,9 milhão

Na eleição passada, o mineiro disse ter R$ 6,1 milhões. Os dados estão disponíveis no portal DivulgaCandContas, do TSE

O deputado e candidato à reeleição Aécio Neves (PSDB-MG) informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter um patrimônio de R$ 1,9 milhão. O valor representa uma perda de R$ 4,2 milhões em relação ao que foi declarado pelo tucano em 2018. Na eleição passada, o mineiro disse ter R$ 6,1 milhões. Os dados estão disponíveis no portal DivulgaCandContas, do TSE.

Entre os bens declarados por Aécio neste ano estão um apartamento de R$ 220 mil e um automóvel de R$ 130 mil. A maior parte da queda do patrimônio se deve à diminuição da quantia referente à “quotas ou quinhões de capital”, que diz respeito às participações societárias. De acordo com o informado ao TSE, o deputado também deixou de ter aplicações de renda fixa. Em 2014, quando Aécio foi candidato à Presidência, o valor informado de patrimônio foi de R$ 2,5 milhões.

“O valor declarado em 2018 incluía crédito a receber pela venda de um patrimônio. O valor tem sido recebido de forma parcelada ao longo dos últimos anos, como declarado anualmente ao imposto de renda. Daí, a diferença”, disse a assessoria do parlamentar, sem dar detalhes sobre a transação.

Em Minas Gerais, o PSDB de Aécio se aliou ao PDT de Ciro Gomes. O ex-deputado Marcus Pestana (PSDB), candidato ao governo de Minas, terá o vereador Bruno Miranda (PDT) como candidato ao Senado em sua chapa. Pelo apoio do PDT, Pestana contrariou a decisão da direção nacional do PSDB de apoiar Simone Tebet (MDB) e declarou publicamente apoio a Ciro.

Aécio é uma das principais vozes contra o apoio do PSDB à candidatura do MDB. De acordo com ele, a aliança prejudica os candidatos tucanos nos Estados. Mesmo com o acordo entre PSDB e PDT em Minas, o ex-presidenciável do PSDB ainda não divulgou publicamente sua posição na eleição presidencial deste ano.

Estadão Conteúdo