Prever o tempo é uma ciência com séculos de existência. Obviamente, há décadas não existiam os meios disponíveis hoje em dia. Se recuarmos muito no tempo, vamos encontrar adivinhação e correlação na previsão do tempo, bem afastadas da ciência – quase – exata de que falamos nos nossos dias.

O clima não é uma questão de “dorzinha no joelho” ou “dedo salivado no ar”, ainda que muitas pessoas usem “técnicas” e táticas antigas, para fazerem as previsões do tempo, achando que são dados inquestionáveis.

Os dados meteorológicos

Fazer uma correta previsão do clima e do tempo é uma ciência, que exige a leitura de mapas, a informação dos satélites, estações meteorológicas, bóias e uma extensa combinação de dados e parâmetros meteorológicos. Não estamos falando apenas de temperaturas máxima ou mínima: uma previsão do tempo elaborada por especialistas leva a um conjunto de dados climatéricos bem mais abrangentes.

Se estivermos falando, por exemplo, da previsão do tempo sp, vamos considerar, numa primeira análise, as temperaturas mínima e máxima. Podem ser estes os dados que mais importam, para a maioria das pessoas, mas, em função de outras necessidades, existem dados igualmente importantes, tais como:

A pressão atmosférica;

A velocidade do vento;

A percentagem de humidade relativa CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isto apenas como dados mais importantes, em uma previsão do tempo feita por especialistas.

Quanto menor, melhor

Neste caso, estamos falando de tempo – o tempo cronológico. Ou seja, quanto menor o espaço de tempo, melhor a previsão do tempo. Se estiver olhando a previsão do tempo para amanhã ou para os próximos dois dias, esta será mais correta do que uma previsão para daqui a um mês. Mesmo que seja uma previsão do tempo elaborada por especialistas.

Isto porque, são os dados recolhidos em um prazo de tempo diminuto que fazem uma antevisão mais acertada, do que a leitura de dados para prazos mais extensos.

Para se fazer uma previsão do tempo acertada é necessário, não só a presença de um meteorologista, como também de parâmetros atmosféricos corretos.