A eterna musa Luma de Oliveira brilha com look da Barbie em rara aparição pública

Considerada a eterna musa do Carnaval brasileiro, Luma participou como jurada na escolha das representantes da bateria da Mangueira

Na noite memorável desta segunda-feira (15), a quadra da escola de samba Mangueira foi palco de um espetáculo de brilho e glamour com a presença ilustre de Luma de Oliveira, a eterna musa do Carnaval brasileiro. Em uma rara aparição pública, Luma, conhecida por sua elegância e presença marcante, encantou os presentes com seu carisma e estilo inconfundível.

Barbie Core foi o termo que melhor definiu o look escolhido por Luma para essa ocasião especial. Com uma saia fendada que realçava sua elegância e uma blusa justinha que destacava sua silhueta, a musa encantou os presentes e mostrou que sua relação com o Carnaval permanece viva e vibrante.

Luma de Oliveira, que ao longo dos anos conquistou o título de uma das figuras mais emblemáticas do Carnaval, foi convidada para integrar o time de jurados responsável pela escolha das representantes da bateria da Mangueira. Entre os títulos disputados estavam o de Rainha da Bateria, Madrinha, e as posições de Primeira e Segunda Princesas de Bateria, bem como o cobiçado posto de Coração da Madrinha.

A presença da musa na quadra da Mangueira do Amanhã marcou um momento único para os fãs, que tiveram a oportunidade de testemunhar novamente a elegância e o carisma de Luma, conhecida por sua participação marcante em desfiles históricos e por sua dedicação à celebração da cultura carnavalesca.

Para a escola de samba Mangueira, contar com a presença de Luma de Oliveira como uma figura simbólica e como parte ativa na seleção das representantes da bateria, ressalta a importância da tradição e do reconhecimento das personalidades que ajudaram a construir o Carnaval carioca.

Ao final do evento, Luma de Oliveira expressou sua gratidão pela oportunidade de participar da escolha das representantes da Mangueira e destacou a importância de preservar as tradições carnavalescas, além de incentivar a renovação e o surgimento de novos talentos na cena do samba.