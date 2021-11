99 dará R$2 milhões em prêmios na campanha Direção Premiada

A “Direção Premiada” chega em sua segunda etapa com sorteios de 50 prêmios de R$10 mil e dez prêmios de R$30 mil por semana

Estreou dia 15 de novembro a segunda fase da Campanha Direção Premiada da 99, que dará mais de R$2 milhões em prêmios aos motoristas parceiros da empresa. Este é o segundo ano consecutivo da iniciativa que já sorteou mais de R$2 milhões em prêmios desde o seu início em 2020. Estrelada por Galvão Bueno, a ação estará presente nas peças in-app, rádio, podcast e outras mídias online.

A “Direção Premiada”, que este ano teve sua primeira fase em agosto, chega em sua segunda etapa com sorteios de 50 prêmios de R$ 10 mil e dez prêmios de R$ 30 mil por semana; quatro prêmios de R$ 150 mil e, por último, dois grandes prêmios de R$ 300 mil cada. Iniciada hoje, a campanha terá a duração de seis semanas, com previsão de encerramento no dia 26 de dezembro.

“A 99 mais uma vez traz a `Direção Premiada’ como ação de reconhecimento ao trabalho dos condutores em meio a um período desafiador e atípico enfrentado pela maior parte deles e de toda a população e, claro, um incentivo a todos os parceiros. Galvão Bueno, com sua voz icônica, estrela a campanha com carisma já familiar pelo público”, declara Daniela Albuquerque, gerente sênior de Marketing da 99.

Todos os motoristas parceiros da 99 podem participar. Para isso, é necessário trocar as corridas efetuadas por um número da sorte. A cada 60 corridas realizadas em uma semana (período fechado de sete dias), o motorista recebe um número para concorrer. Por semana, cada parceiro pode acumular, no máximo, cinco números e concorrer a um prêmio semanal de R$ 10 mil e outro de R$ 30 mil e aos prêmios de R$ 150 mil e R$ 300 mil no sorteio final. Vale lembrar que para o sorteio final os números da sorte são cumulativos, aumentando ainda mais as chances de ganhar.

Os números da sorte são válidos apenas para a semana desta segunda fase da campanha e para o sorteio final.

Motoristas parceiros dos 1.600 municípios brasileiros em que a 99 está presente participam da campanha nesta etapa

Campanha Mais Ganhos 99

Já presente para os motoristas parceiros da 99 desde agosto deste ano, a Campanha Mais Ganhos traz um pacote de apoio para quem dirige pela plataforma e chega para reforçar as iniciativas vigentes e aumentar os incentivos financeiros dos motoristas parceiros.

O protagonista que fala diretamente com os motoristas é o conhecido ator e radialista Fabiano Augusto, que com o seu jeito irreverente, apresenta os benefícios sob a pergunta “Quer ganhar tudo?”, se referindo a todas as iniciativas apresentadas pela 99.

A campanha tem a criação da CP+B e apresenta filmes para televisão, rádio, redes sociais e out of home. A primeira fase foi lançada em agosto e ofereceu cinco iniciativas, entre elas, a isenção da tarifa da 99 em cidades e horários específicos, permitindo que os condutores recebessem o valor integral da corrida.

Nesta fase dois, o Programa se expande com oito iniciativas, são elas: Taxa de congestionamento; Pagamento por deslocamento; Taxa de cancelamento; Proteção anticalote; Taxa zero; Redução de bloqueios; Escolha Inteligente e a Corrida Turbinada.

Esta é a maior campanha de marketing da 99 neste ano, e prevê injetar meio bilhão de reais ao PIB até o final do ano

Sobre a 99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta milhões de pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.

Estadão Conteúdo