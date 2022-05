5 dicas para combater doenças respiratórias, como gripe, asma e alergias

Nesta segunda-feira, dia 2, foi instituído o Dia Mundial de Combate à Asma com o objetivo de alertar a população sobre o combate da doença. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a poluição do ar é responsável por cerca de sete milhões de mortes prematuras no mundo. É por isso que separamos cinco dicas importante para combater doenças respiratórias.

“Nossos produtos são para atender e cuidar, com a missão de levar comodidade e tornar o ambiente mais saudável”, afirma Sr. Akihide Sayama, Presidente da Fujitsu General do Brasil



Um estudo da Via Mega Curioso revelou que o Brasil é o 65º país mais poluído do mundo. Esse número é alarmante e deve preocupar principalmente aquelas pessoas que já possuem doenças respiratórias, como a asma, que uma das doenças crônicas que mais afetam crianças e adultos. Uma dica importante para quem sofre com isso é tentar estar sempre em locais com circulação de ar.

As 5 cidades mais poluídas por metro cúbico do Brasil são: Rio de Janeiro/RJ, Cubatão/SP, Campinas/SP, São Paulo/SP e Curitiba/PR



Com dados tão alarmantes sobre a poluição no Brasil, é importante que a população tenha um umidificador e um ar-condicionado que retire as impurezas do ambiente, como odores, sujeiras e poeiras. A Fujitsu General do Brasil, empresa de tecnologia de ar-condicionado, lançou equipamentos pensando justamente nesses projetos.



A marca lançou os equipamentos de ar-condicionado Teto e Cassete, que utilizam o fluido R-32, que permite a redução em até 75% o efeito de aquecimento global e é capaz de filtrar o ar em empresas e residências. Eles também têm umidificadores que possuem filtros exclusivos com a função de limpeza: Filtro Desodorizante de Íon e o Filtro de Catequina de Maçã.

Diante dos dados sobre poluição, fazem-se necessárias ações de prevenção contra a asma dentro das residências



“Queremos levar a melhor experiência aos nossos clientes através da qualidade de nossos produtos que são específicos para cada tipo de ambiente e necessidade. Entendemos que uma empresa que trabalha em prol do meio ambiente, é uma empresa com propósitos firmes que favorecem a todos, ajudando na saúde e na preservação do meio ambiente”, ressalta Sr. Akihide Sayama, Presidente da Fujitsu General do Brasil.



Além de evitar a permanência em locais fechados e sem circulação de ar, outra dica para garantir maior qualidade de vida e respiração é ter a carteirinha de vacinação em dia, manter uma alimentação saudável, ter um umidificador de ar no quarto em que for repousar e por último utilizar os equipamentos de ar-condicionado que retire as poeiras, odores e sujeiras.