Viúva de Chico Anysio quer imóvel avaliado em R$ 7 milhões

A viúva do humorista Chico Anysio, Malga de Paula, briga na Justiça por conta de um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Com quatro quartos, vista para uma lagoa e 680 m², o imóvel é avaliado em R$ 7 milhões.

A briga veio à tona oito anos após a morte do humorista. A Justiça anulou o testamento de Chico Anysio porque o documento não incluía um dos filhos, o Luís Guilherme de Paula. Só é possível excluir um herdeiro direto em vida. Lug de Paula, de 63 anos, interpretava Seu Boneco, da Escolinha do Professor Raimundo.

Além disso, o testamento contemplava 100% dos bens de Chico, quando o permitido é apenas 50% dos bens, avaliados em R$ 150 milhões.

A defesa da viúva de Chico disse ainda que recorreu da decisão: “Apresentamos recurso de Embargos de Declaração para que o Juiz esclarecesse alguns pontos da decisão, principalmente no que se refere ao imóvel do Edifício Golden Royal (na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio), sobre o qual nossa cliente busca o reconhecimento de sua propriedade exclusiva”, afirmam os advogados.

Os filhos de Chico preferiram não falar. Lug de Paula chegou a dizer ao Jornal Extra que “não gosta de mídia”. “Pode publicar o que vocês quiserem”, disse o herdeiro.

Malga de Paula disse estar trabalhando para dar entrevista para um canal no YouTube.