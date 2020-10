Virou moda: homem é preso com quatro barras de ouro nas nádegas

PUBLICIDADE

Após o vice líder do governo Bolsonaro, Chico Rodrigues, ser flagrado com dinheiro entre as nádegas, agora foi a vez de um homem ser pego com quatro barras de ouro no bumbum.

A prisão aconteceu no aeroporto de Kannur, na índia. De acordo com o jornal Daily Star, o homem saiu de Dubai e ação de esconder as peças nas nádegas foi uma tentativa de não pagar o imposto pelo produto. As barras totalizam quase 1kg.

Segundo o mesmo jornal, a equipe de segurança do aeroporto percebeu que homem tinha dificuldades para andar e decidiram fazer uma revista. Outro homem foi preso na operação, ele estava com o ouro enrolado no tornozelo.