Vigia de hospital é preso suspeito de abusar sexualmente de paciente de 15 anos

O crime aconteceu em uma sala de observação médica do Hospital Municipal da cidade, onde o suspeito trabalhava como vigia

Um homem, de 45 anos, foi preso nessa quarta-feira (18), suspeito de ter abusado sexualmente de uma adolescente de 15 anos, em Olho d’Água das Cunhãs, a 298 km de São Luís. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em uma sala de observação médica do Hospital Municipal da cidade, onde o suspeito trabalhava como vigia.



Segundo a polícia, em dezembro do ano passado, o suspeito teria se aproveitado da situação de vulnerabilidade em que a vítima se encontrava no interior do hospital, sob efeito de medicação, e teria tocado em seus órgãos genitais. O fato foi comunicado à polícia pela mãe da adolescente.

Após ser preso, o homem foi preso foi apresentado na sede da Delegacia de Polícia de Olho d’Água das Cunhãs onde foi submetido aos processos legais e posteriormente foi encaminhado para a unidade prisional de Bacabal, a 248 km da capital, e ficará à disposição da Justiça.