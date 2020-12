Vídeos registram confusão e pancadaria na Feira dos Importados

PUBLICIDADE

Lojistas e clientes registraram uma pancadaria generalizada ocorrida na Feira dos Importados, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), nesta quarta-feira (2/12). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a ocorrência de vias de fato, por volta das 12h50.

Segundo a corporação, houve uma discussão entre um feirante e um consumidor no corredor central da feira. Quando a PMDF chegou ao local, as pessoas envolvidas na confusão haviam fugido do local.

Nas imagens , é possível ver um homem correndo entre as bancas, perseguido por um grupo. Logo depois, começa a briga. Um dos envolvidos ficou com o rosto ensanguentado, enquanto algumas pessoas gritavam pedindo ajuda.

A administração da feira e os brigadistas não souberam informar o motivo da confusão. A ocorrência foi resolvida no local e não houve registros de novas brigas.

Veja as imagens: