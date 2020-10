Vídeo: Tubarão branco ataca gaiola com três turistas que faziam mergulho

PUBLICIDADE

Imagens de um grande tubarão branco tentando destruir uma gaiola de proteção foram divulgadas pelo jornal Daily Mail. Dentro da estrutura, três turistas realizavam um mergulho na Ilha de Guadalupe, no México. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O especialista em tubarões Jim Partington explicou, em entrevista ao Daily Mail, que o tubarão de duas toneladas que atacou a gaiola é uma fêmea. Patington relatou que o que atraiu o animal foi a curiosidade.

“Ela gostou de um dos flutuadores da gaiola que está preso ao lado da gaiola e usou a boca para testar e descobrir por si mesma o que era esse objeto”, explicou.

O tubarão ficou cerca de 30 minutos nadando ao redor do barco, antes de interagir com a gaiola.

Mesmo na companhia do tubarão, as três mulheres que estavam dentro da estrutura continuaram tranquilas, relatou o especialista. Elas ainda aproveitaram para registrar imagens do momento.

“Ao contrário da crença popular, a maioria dos tubarões ignora as gaiolas e apenas em ocasiões muito raras ocorrem momentos como esse. Quando encontros como esse acontecem, nossas gaiolas são projetadas para suportar o desafio”, finalizou.