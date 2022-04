Vídeo: Três pessoas ficam feridas em tiroteio dentro de restaurante

No vídeo, é possível ver o momento em que um dos rapazes se levanta e atira na direção do outro homem, que é baleado

Um tiroteio entre dois homens dentro de um restaurante, em São José dos Pinhais (PR), resultou em três pessoas feridas, na quinta-feira (7).

As imagens de câmeras de segurança do local mostram o ocorrido. No vídeo, é possível ver o momento em que um dos rapazes se levanta e atira na direção do outro homem, que é baleado.

O homem caído também saca uma arma e atira. Outras pessoas que estava comendo no local correm e se abaixam para se proteger.

Conforme a Guarda Municipal, a suspeita é de que os dois já se conheciam e que o confronto foi motivado por acerto de contas. Além dos suspeitos, uma pessoa que estava sentada com um dos homens envolvidos ficou ferida.