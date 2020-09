Vídeo: homem salta de um prédio para outro sem qualquer tipo de proteção

PUBLICIDADE

O usuário @josephjamesh da plataforma de vídeos TikTok ganhou popularidade após postar o registro de um homem pulando entre os tetos de dois prédios de cinco andares em Brighton-Inglaterra.

Pelo vídeo, é possível notar que alguns policiais observam o rapaz na extremidade do terraço do prédio, sem qualquer tipo de proteção. Momentos depois, ele salta em direção a um segundo prédio e é recebido por amigos do outro lado.

O usuário @josephjamesh conquistou mais de 700 mil visualizações com o post. Devido a isso, o TikTok incluiu um aviso na parte debaixo da tela: “A ação mostrada aqui pode causar machucados graves”.