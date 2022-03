Vídeo: homem invade casa para cheirar e vestir calcinhas

Imagens gravas por uma câmera de segurança da residência mostram o homem cheirando, vestindo e se masturbando com as peças

Um homem invadiu uma casa em Prainha, no Pará, mas, ao contrário do esperado, ele não roubou os pertences e sim cheirou e vestiu calcinhas penduradas no varal.

Imagens gravas por uma câmera de segurança da residência mostram o homem cheirando, vestindo e se masturbando com as peças. Veja o vídeo:

Segundo a Polícia Civil do estado, o homem foi preso nesta sexta-feira (25). De acordo, o dono da casa, há mais de 10 anos esse homem faz esse tipo de coisa.

Ao G1, o morador disse que a família já teve que mudar de casa ao menos três vezes para fugir do homem, que sempre invadiu quando eles não estavam.

“Há mais de 10 anos que estamos sendo abusados por esse cara. Fomos obrigados a mudar de casa duas, três vezes por causa desse maníaco. Ele entrava em casa, usava as roupas da minha esposa, se masturbava e deixava as roupas imundas na corda. Um cara que faz uma coisa dessas é doido ou está pedindo para morrer”, contou o dono ao portal.