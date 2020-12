Vídeo: homem fica preso durante enxurrada e conta situação com tranquilidade nas redes

PUBLICIDADE

A cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, foi castigada com uma forte chuva nessa terça-feira (8). Um vídeo em especial, gravado no momento do incidente, movimentou as redes sociais.

Um homem estava preso dentro do carro e, em um vídeo, explicou a situação com tranquilidade. “Já cobriu o vidro da frente. Onde ‘nóis’ tá aqui não tem nada tampando ‘nóis’, a água vem forte. Já desceu até gente na água aqui, misericórdia, só por Deus”, diz o homem.

“Teve uns carros que conseguiram ir ali na calçada ainda. Ali na calçada a água já não tá tão alta. Tem uns carros ali na beirada, na frente do comércio. Só que ‘nóis’ não deu tempo de subir, os carros ‘trombou’ um no outro aqui. Os carros que tavam ali já foram tudo embora, o nosso ficou enroscado no canteiro aqui. Graças a Deus tamo em segurança”, explicou.

Veja o vídeo:

