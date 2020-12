Vídeo: homem desce de carro e atira contra bar lotado

PUBLICIDADE

Um homem foi flagrado por câmeras de monitoramento enquanto atirava contra pessoas em um bar. O caso ocorreu no sábado (5), em São Francisco de Itabapoana-RJ. Cinco pessoas ficaram feridas. O homem vai até o estabelecimento em um carro, atira contra as vítimas e vai embora.

Pouco antes do ataque, várias pessoas estavam em mesas do lado de fora do bar. Com os disparos, algumas pessoas se abaixara e outras correram. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Manoel Carola (HMMC).

Em nota, a Polícia Civil informou ao Portal G1 que a arma do crime já foi apreendida e que a prisão do autor já foi pedida. A 147ª DP, de São Francisco de Itabapoana, está responsável pelas investigações.