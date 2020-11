Vídeo: gato fã de U2 viraliza na web

PUBLICIDADE

Jesse, um gato persa que vive na cidade de Birmingham (Inglaterra), viralizou na web após aparecer em um vídeo curtindo uma das músicas da banda de rock Irlandesa U2. O animal gosta tanto da banda que coloca a língua para fora ao ouvir alguns dos sucessos do grupo.

O dono de Jesse, Gary Adams, adotou o animal há seis anos. Em entrevista ao jornal britânico Metro, ele afirmou que ficou surpreso com a reação do felino.

“Ele gosta de ouvir U2 todos os dias e sua língua simplesmente sai e fica lá pelo resto dia”, relatou Gary Adams. “Ele deita-se de costas, coloca a língua para fora e espera por um carinho na barriga. Ele realmente faz as pessoas rirem”, disse.

Where The Streets Have No Name é uma das músicas preferidas de Jesse.