Vídeo flagra cliente de loja com máscara resgada no meio: ‘melhor para respirar’

Uma cliente de uma loja no Kentucky-EUA foi flagrada enquanto usava uma máscara com um buraco do centro. A mulher justifica que assim é “melhor para respirar”.

O vendedor que trabalha no estabelecimento informou que perguntou à mulher onde ela havia conseguido a máscara.

“Já que temos que usar, estava ruim para respirar. Isso fez com que eu respirasse bem melhor”, respondeu a cliente.

“Cortando a máscara?! Sim, vou fazer isso também. Obrigado pela dica”, respondeu ironicamente o vendedor, ao gravar o vídeo.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, determinou a obrigatoriedade do equipamento de proteção em qualquer loja do estado a partir de 11 de maio.

