Vídeo: Filhote de onça é abandonado pela mãe em canavial

Trabalhadores de uma usina sucroenergética entre os municípios de Paraíso das Águas e Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, encontraram na madrugada desta terça-feira (10), um filhote de onça-parda.

O pequeno animal foi encontrado durante a colheita da cana-de-açúcar. Retirado do local, o filhote foi levado para a unidade da Polícia Militar Ambiental (PMA) em Costa Rica.

De acordo com as autoridades, a “onça mãe” fugiu do local abandonando o animalzinho em razão do barulho das máquinas de colheita da cana-de-açúcar.

Este é o primeiro filhote de onça encontrado este ano. Em 2019 foram três, todos em canaviais. Ele será encaminhado de Costa Rica para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Campo Grande.