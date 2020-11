Vídeo: ex-baliarina com Alzheimer emociona web ao relembrar passos de coreografia

PUBLICIDADE

Nos últimos dias viralizou, nas redes sociais, um vídeo de uma idosa, diagnosticada com Alzheimer, reagindo a um clássico em fones de ouvido. Marta C. González era a principal bailarina do Ballet de Nova York na década de 1960 e a reação à música emocionou internautas.

Na casa de repouso onde está, participantes da ONG Música para Despertar realizaram uma ação que utiliza a música como terapia contra demências. Ao ouvir o som, Marta recordou, no mesmo momento, de passos da coreografia que apresentou décadas atrás.

Veja o vídeo: