Vídeo: entregador quase é esmagado por reboque de caminhão

Um entregador, de 23 anos, quase foi esmagado pelo reboque de um caminhão, que se desprendeu, desceu a rua sozinho e destruiu o muro da distribuidora de bebidas onde o jovem estava. Câmeras de monitoramento flagraram o momento do acidente, que aconteceu na tarde de sábado (17).

Após ser atingido pelo reboque, Ítalo Bruno Oliveira Carvalho sofreu um corte na perna e precisou levar 20 pontos. Um morador alertou o jovem sobre a estrutura que havia se desprendido, o que evitou um acidente mais grave. O caso ocorreu em em Cezarina-GO, a 70 km de Goiânia.

Ítalo relatou ao Portal G1 que teria sido esmagado e provavelmente estaria morto se não fosse pelo grito do desconhecido.

Pelo vídeo é possível ver Ítalo, entre a moto e o muro, distraído mexendo no celular. Em questão de segundos, o reboque atravessa a moto e a parede. O jovem conseguiu se levantar antes do impacto, mas ainda assim ficou ferido.

O reboque havia se desprendido de um caminhão que estava estacionado próximo ao local. A parede do comércio foi derrubada e precisará passar por uma reforma. De acordo com Ítalo, o motorista se comprometeu a arcar com todo o prejuízo causado.