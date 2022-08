Vídeo: Detonação de rochas assusta moradores de Tauá, no Ceará

O impacto da explosão destrói parte do isolamento de tapumes próximo às rochas, o momento da detonação foi filmado por pessoas que estavam próximas

Moradores de Tauá, a 337 km de Fortaleza, registraram o momento em que uma explosão para a retirada de uma rocha atingiu a rodovia BR-020. O barulho assustou população, e as pedras foram parar na rodovia. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (8), no Bairro Alto Brilhante.

De acordo com o secretário de Infraestrutura de Tauá, Mateus Mota, a prefeitura constrói uma praça no local onde possui uma área rochosa. Mateus Mota explicou que foram necessários explosivos e toda a área estava isolada, garantindo a segurança da população.

“A empresa estava realizando o desmonte dessas rochas com pólvora. Toda a área estava isolada. A rodovia da BR-020 que fica ao lado da praça foi interditada no momento com apoio da Autarquia Municipal de Trânsito. E não houve nenhum dano. De imediato toda a rodovia foi limpa, e o trânsito foi restabelecido”, afirmou o secretário de infraestrutura.

“As pedras todas no asfalto um susto grande. Estavam o pessoal da AMC [Autarquia Municipal Trânsito e Cidadania] de Tauá”, disse um morador que prefere não se identificar.