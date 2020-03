Vídeo: argentino é roubado por grupo de assaltantes

PUBLICIDADE 

Está circulando nas redes sociais um vídeo de um grupo de assaltantes tentando roubar um argentino no centro do Rio de Janeiro. Cerca de seis pessoas tentam atacar o homem nas imagens.

No vídeo, o grupo corre atrás do turista argentino, que aparentava estar sozinho. Após trocas de agressões, é possível ouvir o som de tiros e, em seguida, ver a dispersão dos assaltantes.

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), policiais do Batalhão de Choque passavam pelo local e utilizaram “armamento de menor potencial ofensivo” para acabar com a confusão. Por meio de nota, a corporação informou que um dos envolvidos na ação foi preso e conduzido para a 5ª DP.

Veja o vídeo: