Vídeo: após denúncia de maus-tratos, polícia encontra cabrito saudável e de roupa xadrez

Uma equipe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba-PR foi mobilizada a averiguar um suposto caso de maus-tratos contra um cabrito, nessa quarta-feira (23). No entanto, ao chegar no local onde o animal é mantido, a equipe, juntamente com uma veterinária, se deparou com o animal saudável e usando uma roupinha xadrez.

O cabrito, conhecido como “Brito”, aparentou estar bem cuidado. A denúncia dos moradores da região era de que o animal vivia preso em uma gaiola. No entanto, quando a equipe chegou ao local, o cabrito estava solto e vestido com uma roupa. O dono de Brito informou que a estrutura não fica trancada e que o cabrito entra somente para comer, podendo sair a qualquer momento.

O animal ainda realiza passeio em um parque próximo, com o uso de uma bicicleta que foi adaptada para ele. O caso ainda está sendo acompanhado e as autoridades aconselharam apenas que o dono inutilize a gaiola.