Vídeo: açude seca e Jacarés ficam amontoados no Pantanal

Um morador do Pantanal registrou uma cena surpreendente. Em decorrência da forte seca que atinge a região, inúmeros jacarés aparecem amontoados em um açude que secou. O vídeo foi gravado no Pantanal da Nhecolândia, distrito de Corumbá, próxima da fronteira do estado com a Bolívia.

Os jacarés disputam por espaço na área de lama, que antes era um açude. O local fica próximo a um pasto de uma fazenda. Ao fundo, é possível ouvir o barulho do gado. O local ficou praticamente seco e os animais lutam para sobreviver. Muitos deles aparentam estar mortos e ficam imóveis conforme o homem, que não foi identificado, vai narrando a cena.

“Tenho muitos anos de Pantanal e nunca na minha vida vi tantos jacarés em um lugar só”, afirma o pantaneiro no vídeo.