Vereador é preso suspeito de dar soco na esposa e fazer ameaças em MT

Conforme relatou a vítima, ela já foi agredida outras vezes, e informou à polícia que necessita de medida protetiva

Neste domingo, 27, o vereador da cidade São José do Xingú (MT), Marcos Rogério Pereira Nunes (PSB), foi preso por suspeita de agredir a esposa. Ele foi preso depois que uma denúncia realizada pela própria vítima.

De acordo com a Polícia Militar, o vereador agrediu a mulher, de 34, com um soco e, além da agressão física, fez ameaças de morte.

Segundo boletim de ocorrência, o casal estava em um bar quando tiveram um desentendimento e foram embora do estabelecimento, momento em que as agressões físicas e ameaças começaram, ainda no interior do carro.

Conforme relatou a vítima, ela já foi agredida outras vezes, e informou à polícia que necessita de medida protetiva.

Ainda segundo a PM, o vereador alegou estar bêbado no momento da agressão e também teria ameaçado os policiais. Ele foi preso por lesão corporal, ameaça e por dirigir sob efeito de álcool.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como violência doméstica.