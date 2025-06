Vereador é baleado durante tentativa de homicídio em AL

O vereador José Feliciano Lessa Leandro, conhecido como Pitú (PDT), de 60 anos, foi baleado na noite da última terça-feira (10), durante uma tentativa de homicídio ocorrida em uma residência no município de Campo Grande, no interior de Alagoas.

De acordo com a Polícia Civil, o parlamentar foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto estava dentro da casa. A motivação do crime ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Pitú foi socorrido consciente e encaminhado ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca. Até o momento, o estado de saúde dele não foi informado oficialmente pela unidade de saúde.

Segundo o delegado Kemerson Israel, da 12ª Delegacia Regional, as primeiras diligências foram iniciadas. A investigação já conta com a coleta de imagens de câmeras de segurança e o depoimento de testemunhas, com o objetivo de identificar o autor dos disparos e esclarecer as circunstâncias do crime.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Alagoas.