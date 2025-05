Vendedora de rifas é executada a tiros na Bahia

Uma mulher identificada como Carina Santos de Souza, conhecida nas redes sociais como “Morena Premiações”, foi executada a tiros na noite desta quarta-feira (21), no município de Vera Cruz, na Bahia. A vítima, que trabalhava com rifas, foi morta nas proximidades da Rodovia BA-001.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), agentes do 23º Batalhão foram acionados após denúncia sobre disparos de arma de fogo. No local, encontraram Carina já sem vida. A área foi isolada para a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Testemunhas relataram que a vítima foi atingida por pelo menos cinco disparos. As circunstâncias, bem como a autoria e a motivação do crime, ainda são desconhecidas.

O caso está sendo investigado pela 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz. A Polícia Civil informou que diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer o homicídio.