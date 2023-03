Veja o que é e como funciona o RH digital

A cada dia que passa, novas tecnologias vão surgindo e sendo aplicadas na gestão de empresas para proporcionar mais eficiência e maior controle de processos. Na área de Recursos Humanos não é diferente, e o RH Digital chega como uma forte tendência para tornar a gestão de pessoas bem mais dinâmica.

Afinal, o que é RH digital?

RH Digital é, basicamente, a evolução do departamento de Recursos Humanos que acontece através do uso de ferramentas e avanços tecnológicos para a gestão de pessoas. Ou seja, trata-se de uma transformação operacional e estratégica de processos por meio de novas tecnologias digitais.

Além da integração de softwares, o RH digital também representa a adoção de uma cultura organizacional atualizada, seguindo as tendências do mercado.

Saiba com ele funciona

O funcionamento, como dissemos, está ligado à adoção de ferramentas de automação, bem como à estruturação de um novo ambiente de trabalho e ao desenvolvimento de competências estratégicas dentro do time.

No campo das tecnologias, as ferramentas que podem ser aplicadas no RH são as mais variadas possíveis. Por exemplo, plataformas de recrutamento digital, aplicativos de gestão de pessoas, recursos de inteligência artificial, gamificação e People Analytics.

A aplicação de cada uma delas depende, claro, das necessidades de cada negócio. Independentemente disso, determinados passos devem ser seguidos para a implementação do RH Digital.

O primeiro é mudar a mentalidade de toda a organização, para que o setor de gestão de pessoas seja visto como estratégico para o funcionamento e os objetivos da companhia.

Após a mudança comportamental, deve-se avaliar quais ferramentas tecnológicas podem automatizar os processos e auxiliar o departamento. A implementação de artifícios digitais deve ser acompanhada da estruturação do departamento de RH. Então, é preciso avaliar as funções mais estratégicas, as contratações necessárias e também a capacitação dos profissionais.

Vantagens em implementar o RH digital?

Ter um processo de gestão de equipe alinhado com as tendências e inovações tecnológicas do mercado traz uma série de benefícios para sua empresa. Entre eles, podemos citar:

