Veículos colidem e um deles tomba em acidente em Taguatinga

Impacto lança duas vítimas para fora do carro em acidente de trânsito em Taguatinga. Vítimas foram atendidas no local

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos ocorreu neste domingo (15) na BR-080, no trecho próximo ao Setor Habitacional 26 de Setembro, Taguatinga – DF. Um Renault/Megane colidiu com um caminhão da marca VW/Robust. O impacto provocou o tombamento do caminhão e a força lancou duas vítimas para fora do carro de passeio.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e prestou atendimento às três vítimas. O motorista do caminhão foi retirado da cabine e passa bem. As duas vítimas que foram lançadas do carro tiveram leves escoriações.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada. Duas faixas da rodovia foram interditadas, até a finalização da perícia.