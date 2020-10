Ucraniana com ‘as maiores bochechas do mundo’ deseja aumentá-las

PUBLICIDADE

A ucraniana Anastasia Pokreshchuk é dona das maiores bochechas do mundo e planeja aumentá-las ainda mais, com mais sessões de preenchimento. Aos 30 anos, ela ostenta 221 mil seguidores no Instagram.

Anastasia mora em Kiev, capital da Ucrânia. A região é considerada uma das mecas mundiais das cirurgias plásticas. Ela fez aplicações de um gel biocompatível específico para a região do malar em julho, e desde então aguarda o prazo mínimo de 6 meses para retocar o procedimento.

As bochechas de Anastasia forma registradas no “Guinness Book”, por seu tamanho peculiar. Ela iniciou os procedimentos estéticos ainda no ano de 2016 e se diz satisfeita com o resultado. Além das bochechas, ela remodelou os lábios e a testa.

Em sua conta pessoa no Instagram, ela expõe o resultado dos procedimentos cirúrgicos e ignora o comentário dos haters.

