Turistas são forçados a escrever frase de desculpa 500 vezes por quebrar isolamento

10 turistas, de Israel, México, Austrália, Estados Unidos e Áustria, foram obrigados a escrever 500 vezes uma mensagem de desculpas, como punição por terem desobedecido o isolamento social imposto na cidade de Rishikesh-India. O local é conhecido por ter recebido os Beatles durante um retiro espiritual, em 1968.

De acordo com as autoridades locais, a frase: “Eu não segui as regras de confinamento e eu sinto muito por isso” foi escrita 500 vezes pelos turistas. A nova forma de punição foi adotada para desestimular novas infrações desse tipo. Mais de 700 turistas já foram flagrados descumprindo as regras de confinamento na região.