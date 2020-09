Turista segura testículos de tigre dopado em zoo e gera revolta nas redes sociais

PUBLICIDADE

Diversos internautas ficaram revoltados com as imagens de uma turista apertando os testículos de um tigre dopado no zoológico de Chiang Mai, na Tailândia. Vários grupos de defesa aos direitos dos animais também se manifestaram contra a atitude da mulher.

No registro, publicado nas redes sociais, é possível ver a turista apertar os testículos de um tigre macho de 6 anos. Funcionários do Tiger Kingdom Mae Rim teriam dopado o animal para que a turista pudesse tirar a foto.

“Ore com o seu coração e aperte com força, então você estará livre do sofrimento”, escreveu a mulher ao postar as imagens.

Em uma página no Facebook, seguida por pessoas que gostam de animais, vários internautas classificaram o comportamento da turista humilha o tigre. Além disso, os usuários condenaram o abuso cometido também pelo zoológico, que dopa animais para que os visitantes possam acariciá-los.

“Animais selvagens, como tigres, evitam o contato humano e, se esse animal não tivesse sido tão drogado, é muito provável que ele teria atacado a turista”, disse Nirali Shah, ativista da PETA Ásia, ao “VICE News”.