Turista é esfaqueada no RJ e diz que nunca mais voltará no Rio; vídeo

A empresária relatou que se mudou para a França para fugir da violência no Brasil. Ela retornou ao país natal para visitar os pais

Nesta terça-feira, 8, a empresária Janaína da Silva Campos, 48, foi esfaqueada por um homem, em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo a vítima, que reside na França, por volta de 1h ela estava sentada na porta de um hotel quando um criminoso a abordou e lhe atacou nas costas, braços, e pescoço.

Janaína foi socorrida por um porteiro e depois foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto. De acordo com a empresária, ela tinha voltado de um jantar com os amigos para o hotel em que estavam hospedados. Por não ser permitido fumar no local, ela ficou na calçada por alguns minutos.

Pouco depois, ouviu o criminoso “resmungar” e ao se virar para ele, foi surpreendida com as facadas.

A empresária, que é brasileira, relatou que se mudou para a França para fugir da violência no Brasil. Ela retornou ao país natal para visitar os pais em São Paulo, e depois foi para o Rio encontrar alguns amigos alemães.

Câmaras de segurança da região registraram o crime.

“É uma cidade linda, estive no Pão de Açúcar, na Praia de Copacabana, na Praia da Barra. Mas, diferente de outros lugares onde já fui assaltada, como Barcelona e Zurique, por exemplo, aqui se mata por nada. O que sofri não foi roubo, foi uma agressão gratuita. Depois do que passei e estou passando, posso garantir que não volto nunca mais ao Rio”, afirmou ao jornal O Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema). De acordo com o delegado Felipe Santoro, diligências estão sendo feitas e testemunhas serão ouvidas para identificar criminoso.