Trio suspeito de invadir residências de alto padrão em São Paulo é preso

Alfredo Henrique

São Paulo, SP

Três homens foram presos, entre quarta (30) e quinta-feira (1º) da semana passada, suspeitos de integrar uma quadrilha que recebeu a tiros, em 27 julho, uma família que chegava em casa, em Alto de Pinheiros, bairro de alto padrão da zona oeste da capital paulista. Na ocasião, os atiradores haviam invadido a residência, quando o imóvel estava vazio, para furtar objetos e dinheiro.

De acordo com a 3ª Delegacia Seccional, as investigações indicaram que os criminosos invadiam residências em fins de semana e feriados. Dois dos presos trabalham com carteira assinada e participariam dos assaltos como uma forma de “hobby”, ainda segundo a polícia. O outro detido está desempregado. Nenhum advogado havia se apresentado para defender o trio até a publicação desta reportagem, segundo a Polícia Civil.

O delegado Márcio Fruet, titular da Equipe de Intervenção Estratégica da 3ª Seccional, disse que as investigações começaram com as análises de imagens, captadas por câmeras de monitoramento, no dia do assalto. “Começamos do zero, pois os criminosos usavam máscaras, bonés, luvas. Por isso, começamos a analisar crimes com características semelhantes, além do número de suspeitos, armas usadas, perfil das vítimas e dias em que [os suspeitos] costumavam atuar.”

Por causa disso, investigadores desconfiaram que os criminosos poderiam trabalhar legalmente, em dias úteis, e praticar crimes nos dias de folga. A polícia também levantou casos de invasão de residências em bairros nobres, e identificou um, ocorrido em abril, que mudou os rumos das investigações.

“Conversamos com as vítimas deste assalto de abril e mostramos as imagens do crime ocorrido em julho. O casal, assaltado reconheceu no ato a forma de caminhar de um uma pessoa que segura um fuzil. A arma também foi reconhecida pelas vítimas”, explicou o delegado titular.

Fruet então começou a mostrar fotos de suspeitos ao casal, que reconheceu três deles –pois não teriam usado máscara quando invadiram a casa das vítimas. “Estes criminosos, pelo que apuramos, invadem casas [vazias], de alto padrão, para furtá-las. Porém, neste caso de abril, as vítimas surpreenderam os suspeitos e foram rendidas pelo bando”, explicou o policial.

Com três suspeitos reconhecidos, a 3ª Seccional levantou que dois deles moram em Campinas (93 km de SP) e um em Hortolândia (109 km de SP). Mandados de prisão foram expedidos pela Justiça, à pedido da polícia, sendo um cumprido na quarta e dois nesta quinta.

Os suspeitos teriam negado atuação nos crimes. Porém, a polícia investiga a eventual participação deles em ao menos quatro assaltos na capital paulista e três na região onde moram. Vítimas serão ainda ouvidas pela polícia para ajudar no esclarecimento dos sete crimes, e também na identificação de mais suspeitos. “Acreditamos que eles [criminosos] começaram a ficar manjados no interior e decidiram migrar para a capital, para dificultar a identificação deles”, acrescentou o delegado titular.

FAMÍLIA RECEBIDA A TIROS

Uma família foi recebida a tiros quando chegava em casa, em 26 de julho, em Alto de Pinheiros, bairro de alto padrão na zona oeste da capital paulista. Os atiradores haviam invadido a residência, quando o imóvel estava vazio, para furtar objetos e dinheiro. Ninguém se feriu. Os três homens presos nesta semana fazem parte do bando, segundo a polícia.

Um empresário de 58 anos afirmou à polícia, na ocasião, que havia saído de casa, por volta das 17h, momento em que o imóvel ficou completamente vazio. Ele afirmou ter retornado ao local, acompanhado da mulher e filha pouco depois.

Imagens do circuito interno da casa mostram a movimentação de quatro criminosos na garagem da residência. Todos seguravam malas, dentro das quais carregavam relógios e joias da família, além de 5.000 dólares, equivalendo a cerca de R$ 27.895, segundo a cotação da moeda norte-americana desta segunda (5). A vítima afirmou, ainda à época do crime, que não foram encontradas marcas de arrombamento no imóvel.

Os ladrões abriram as portas de um dos três carros que estavam na garagem e começaram a carregá-lo com os objetos das vítimas. Isso aconteceu às 18h12, segundo imagens de monitoramento.

Cerca de um minuto depois, a porta automática da garagem abre e o empresário ingressa no local com uma BMW X3. Ao avistar os criminosos, a vítima da marcha à ré. Neste momento, segundo ele afirmou em depoimento, foram dados ao menos dois tiros pelos bandidos.

Outra câmera captou imagens da rua, onde havia um Audi Q3 preto dando apoio ao bando que estava dentro da casa. Logo após o empresário fugir do local, o carro dos criminosos é manobrado e estaciona em frente à residência da vítima.

Um homem usando camiseta e distintivo semelhantes ao da Polícia Civil desembarca do banco do passageiro do Audi segurando um fuzil. Com a arma de grosso calibre, ele ainda mira na direção em que o carro do empresário seguiu e atira uma vez, enquanto o carro dos bandidos é carregado com objetos das vítimas. Após isso, a quadrilha foge.

As informações são da FolhaPress