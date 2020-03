Trio é preso após executar jovem de 18 anos, que teve uma orelha arrancada

PUBLICIDADE 

Três suspeitos de matar um jovem de 18 anos em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió foram presos pela Polícia Civil local. Duas prisões foram no sábado (9) e outra nesta terça-feira (10).

Os detidos mataram Cleiton da Silva no último sábado (7). O jovem foi atingido levou diversas facadas e teve uma orelha arrancada. Cleiton foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Geral do Estado (HGE).

Além do assassinato, o trio é investigado por envolvimento em outros crimes como o tráfico de drogas. De acordo com apuração das autoridades, o assassinato aconteceu por briga de facções.

Os suspeitos foram levados para o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). Dois deles, presos no sábado, já participaram de audiência de custódia e tiveram as prisões preventivas decretadas.