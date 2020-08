Três homens são detidos após saírem de motel com 5 menores

PUBLICIDADE

Três homens, de 19, 20 e 25 anos, foram flagrados com cinco menores em um motel nessa terça-feira (18). As adolescentes tinham entre 13 e 17 anos. Os suspeitos foram detidos.

Um dos jovens foi abordado quando saía do motel. Ele conduzia uma moto e não possuía Carteira Nacional de habilitação (CNH), como foi constatado pela Polícia Militar. Na sequência, os agentes pediram para que o jovem chamasse alguém habilitado para levar a moto do local.

Ele ligou para um outro homem que também estava no motel. Ao sair do estabelecimento, o segundo suspeito afirmou que estava em um dos quartos do motel com algumas adolescentes consumindo bebidas alcoólicas e usando narguilé. O caso ocorreu em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.