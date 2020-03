Travesti é morta a facadas durante briga

PUBLICIDADE 

Uma travesti, com idade aparente de 28 anos, foi morta a facadas na noite dessa terça-feira (10). A vítima teria sido esfaqueada nas mãos e no pescoço durante uma briga.

Segundo algumas testemunhas, as responsáveis pelo ataque seriam outras duas travestis. As suspeitas teriam fugido em um carro de cor branca, logo após cometerem o crime.

Um morador da região contou para a polícia que estava em casa, quando ouviu gritos. Ele foi verificar e, ao sair da residência, teria visto duas travestis agredindo com socos e chutes uma terceira, no meio da rua. Após algum tempo, as duas suspeitas teriam dado prosseguimento ao ataque utilizando facas. Ao perceber isso, a testemunha gritou por socorro. Ao perceberem os gritos por socorro, as agressoras teriam fugido em um carro branco. O crime aconteceu em Belo Horizonte-MG.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao lugar onde o crime aconteceu e constatou a morte da travesti. As suspeitas não foram localizadas.