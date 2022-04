Trapezista cai em apresentação no circo e fica ferido no Ceará; veja

Era a primeira noite de espetáculo na cidade do Circo Porto Rico. Em sua apresentação, o trapezista Eduardo Elenilson Gama se desequilibra

Um trapezista caiu de uma altura de cerca de três metros durante uma apresentação de circo na cidade de Caucaia, na Grande Fortaleza, na noite desta quinta-feira (21).

Era a primeira noite de espetáculo na cidade do Circo Porto Rico. Em sua apresentação, o trapezista Eduardo Elenilson Gama se desequilibra e solta a barra do trapézio, caindo fora da rede de proteção.

O momento da queda foi registrado em vídeos que circularam em redes sociais.

O trapezista foi socorrido por funcionários do circo de levado para o Hospital Municipal de Caucaia Abelardo Gadelha com uma fratura no fêmur. Mesmo com o acidente, o espetáculo prosseguiu.

A Secretaria de Saúde de Caucaia informou que paciente recebeu atendimento médico imediatamente, está consciente e tem quadro é estável.

Após o acidente, o trapezista Eduardo Elenilson Gama deixou uma mensagem em uma rede social.

“Só passando aqui para avisar que eu estou bem, graças a Deus. Infelizmente, esse é o risco que a gente corre no nosso trabalho”, afirmou.

A prefeitura de Caucaia informou que o circo não tinha autorização para realizar espetáculos. Os administradores chegaram a solicitar a autorização temporária de funcionamento, mas o processo não havia sido finalizado.

De acordo com a prefeitura, o circo já foi autuado e interditado até que a documentação seja regularizada.

O circo não se pronunciou sobre o acidente em suas redes sociais, mas informou que o espetáculo desta sexta-feira (22) está suspenso.