Tragédia: mulher dá festa de aniversário e morre atropelada

Na madrugada deste domingo, 08, voltando da comemoração pelo dia de seu nascimento, Ilena Terezinha Doedert, de 60 anos, foi atropelada

O que era para ser a realização de um sonho em forma de festa de aniversário se tornou um pesadelo e fez com que a aniversariante do dia, terminasse morta. O caso aconteceu em São Francisco do Sul, litoral de Santa Catarina.

Na madrugada deste domingo, 08, voltando da comemoração pelo dia de seu nascimento, Ilena Terezinha Doedert, de 60 anos, foi atropelada após se desequilibrar da moto em que estava e cair. Quem passou com o carro por cima dela foi sua amiga, que não conseguiu frear. A vítima morreu na hora.

Quando os bombeiros foram acionados, ela já estava sem sinais vitais. Terezinha dirigia uma Biz por volta das 3h da manhã e esbarrou em sinalizações de divisórias de faixas em uma rodovia. A amiga, não identificada, dirigia um Ford Ecosport e não pôde evitar a colisão.

Apesar de ter sido inevitável, a mulher fugiu do local do acidente, mas foi pega próximo de onde deixou a amiga morta. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro, sendo encaminhada à delegacia logo após.

Nas redes, a morte da aniversariante foi lamentada; “Lembrança boa é esse seu sorriso que guardarei no coração. Te amo para sempre minha irmã. Que Deus te receba com todo amor que você merece”, escreveu sua irmã.

“Minha vozinha, logo hoje no seu dia, seu aniversário…É tão difícil acreditar que você se foi. E agora só me restam as lembranças, você ficará sempre na minha memória e no meu coração”, lamentou sua neta.