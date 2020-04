Traficante amigo de Adriano Imperador é encontrado morto em cela

PUBLICIDADE 

O traficante Paulo Rogério de Souza Paz, conhecido como Mica, foi encontrado morto, nesse domingo (12). Ele havia sido preso em 2012 e era ex-chefe de várias favelas no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro.

O corpo de Mica foi encontrado por um agente penitenciário, no momento em que o café da manhã seria servido aos detentos. As autoridades suspeitam que ele tenha se suicidado com um lençol.

Em 2010, uma investigação apurou a compra de uma moto pelo jogador Adriano no nome da mãe do criminoso, Marlene Pereira. Na época, Adriano negou as acusações e foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio.

Após dez anos do caso, Adriano assumiu ter dado o presente ao amigo. “Não dei uma arma, e sim uma moto. Ele é meu amigo de infância”, declarou ele em uma entrevista no programa “Conversa com Pedro Bial”, da TV Globo.