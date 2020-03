Torneiras de cidade italiana soltam vinho tinto no lugar de água

PUBLICIDADE 

Uma falha em uma válvula em uma vinícola da região causou uma surpresa agradável na última quarta-feira, 4, aos moradores da cidade italiana de Settecani, cidade nos arredores de Castelvetro, na província de Modena. As torneiras da cidade começaram a jorrar vinho tinto, em vez de água. O momento foi registrado em vídeos nas redes sociais.

O prefeito de Castelvetro, Fabio Franceschini, explicou à agência Ansa que “parte do vinho foi parar nos canos que atendem as residências dos cidadãos. Um processo de engarrafamento do lambrusco estava em andamento, mas havia um problema com uma torneira, conectada ao aqueduto, que geralmente é usada para deixar a água entrar na lavagem do contêiner”.

Un fallo en el sistema de drenaje de una bodega de Settecani (Modena, Italia) provoca que fluya lambrusco por las tuberías de las casas del pueblo.



Alabado sea el señor 🙌 🍷 pic.twitter.com/C9avB2gwYw — Ibon Perez (@ibonpereztv) March 6, 2020

Com o vazamento, a bebida entrou nos canos que distribuem água para as residências. Em comunicado no Facebook, a prefeitura da cidade afirmou que a falha foi resolvida imediatamente e a companhia de água foi notificada. “Eu acho que os cidadãos riram muito da situação. Certamente não é algo que acontece todos os dias”, disse o prefeito italiano.

Com informações de ANSA