Top 5 melhores cervejas para comprar em 2022

A cerveja, com certeza, é a bebida alcoólica mais consumida pelos brasileiros. A famosa “gelada” é refrescante e, nesses tempos de calor do país, faz ainda mais sucesso, estando presente em praticamente todos os finais de semana das pessoas, seja para acompanhar uma picanha coxão duro em um churrasco, ou para servir de refresco na praia, dando sensação de bem-estar.

Graças ao mercado cada vez mais eclético e acompanhando os gostos das pessoas e o que está nas maiores tendências atuais, novos tipos de bebidas, como as cervejas, vão surgindo e agradando cada vez mais paladares pelo mundo. Afinal, falando em cervejas, existem várias diferenças entre uma marca e outra, viu?

Desse modo, separamos no artigo a seguir, as 5 melhores cervejas de 2022 que você precisa experimentar ao menos uma vez e verá as diferenças dessas marcas. Lembre-se de que você precisa ser maior de idade para essa degustação.

Veja o top 5 a seguir:

Cerveja tipo IPA

As cervejas tipo IPA, são famosas por seus sabores marcantes e acentuados, com um amargor bem presente no paladar. É uma cerveja que cresceu muito mundialmente e que conquistou o coração de muitos brasileiros. A característica dessa cerveja é a concentração de lúpulo em sua composição, trazendo bastante aroma e amargor.

Seu teor alcoólico fica em torno de 6,5%. É uma ótima opção para combinar com azeitonas, amendoins, salames, carne suína, etc.

Lambic

As cervejas Lambic são produzidas na Bélgica e é a cerveja de fermentação mais natural e espontânea possível. São estilos, muitas vezes, confundidos com fruit beer, cerveja de diversos tipos que acabam tendo frutas em sua composição como laranja e pêssego.

Porter e Stout: Cervejas escuras, amargas e cremosas

A cremosidade no mundo das cervejas vai vir com tudo em 2022. Cervejas escuras e mais famosas estão se tornando uma grande tendência, ainda mais com sabores de amargor mais acentuados.

As do time Porter, possuem um amargor mais leve, podendo facilmente acompanharem um bom bife de alcatra no churrasco. Já as do tipo Stout possuem sabores mais intensos que lembram o café. Por mais que se tratem de cervejas, tais bebidas são recomendadas para serem consumidas no inverno.

Pilsen

A Pilsen é uma cerveja famosa por sua leveza, porém, tem um amargor bem concentrado devido à adição de lúpulo em sua composição. Tal cerveja, independente da marca, segue a Lei da Pureza Alemã, Essa lei determina que, para uma cerveja ser considerada Pilsen, precisa ser feita apenas de água, lúpulo, fermento e malte.

Cerveja de trigo

A cerveja de trigo é uma das mais queridas entre os brasileiros. Isso porque, possuem um sabor mais leve e são fáceis de beber. Além disso, são extremamente refrescantes, sendo uma ótima opção para dias quentes, como os feitos neste início de ano.

Devido à sua levedura e malte utilizado, possuem um sabor adocicado. Seu teor alcoólico possui grande variação, entre 4 e 8%.

