Tiktoker de 24 anos morre após acidente de moto

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu a ocorrência, as vítimas bateram em um poste na Avenida Leste-Oeste, próximo a uma empresa de segurança particular

A influenciadora Myrella Amanda Ferreira Gama, de 24 anos, morreu na madrugada de terça-feira (16) após sofrer um acidente de trânsito no bairro do Farol, em Maceió. Ela seguia em uma moto com a namorada, Viviane, que sobreviveu. O casal ficou famoso por causa dos vídeos compartilhados no TikTok mostrando rotina e relacionamento.

Não há informações sobre quem pilotava a moto no momento do acidente.

Myrella morreu no local do acidente. Viviane foi socorrida e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) com trauma na face e no crânio, mas já recebeu alta hospitalar.

Nas redes sociais, Viviane disse que não lembra do acidente e se recorda apenas de ter acordado no HGE. Ela não sabia que a namorada tinha morrido e descobriu por meio das mensagens que recebeu no celular após melhora do seu estado de saúde.

A conta do casal na rede social Instagram tinha mais de 100 mil seguidores até a publicação desta reportagem. Já no TikTok, são mais de 500 mil.

O casal se conheceu em 2017, pela internet, começou a namorar e passou a compartilhar com os seguidores a rotina, momentos de intimidade, além de responder perguntas sobre o romance e outros assuntos.

Também nas redes sociais, Viviane compartilhou mensagens de apoio que vem recendo de seguidores.