“Temos que saber o resultado do DNA”, disse o goleiro Bruno sobre filho com Eliza Samudio

Nesta terça-feira (11), por meio de um post no Intagram, o goleiro Bruno comentou sobre o filho que teve com a modelo Eliza Samudio, que foi assassinada a mando do jogador em 2010. Chamado de Bruninho, a criança de 10 anos de idade vive com a avó em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

No comentário de um post Bruno disse que “primeiro temos que saber do resultado do DNA, se for comprovado com certeza terá muitas fotos com ele”. Na publicação o goleiro aparece com a filha caçula que teve com a atual companheira.

Por outro lado, Bruninho relatou em uma entrevista que o pai não deveria estar solto. “No mínimo, ele deveria ficar em prisão perpétua, porque eu acho uma sacanagem tirar a vida de um ser humano. Não existe nenhum motivo que explique isso. Nenhum. Infelizmente ele é uma ameaça para a sociedade, e eu me sinto muito ameaçado com isso”, desabafou.

O goleiro Bruno foi condenado a 22 de anos e três meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio. O atleta conseguiu a progressão de pena e está em regime semiaberto desde julho de 2019.

Neste mês, o goleiro foi apresentado como novo atleta do Rio Branco Futebol Clube. O contrato é de seis meses e Bruno pode disputar a série D, Copa Verde e Campeonato Acreano.