Telejornal exibe nude ao vivo durante interação com o público

O apresentador do jornal Bom Dia MT, na manhã desta terça-feira (21) passou por uma situação um tanto quanto constrangedora. Enquanto Douglas Belan interagia com espectadores ao vivo por meio do WhatsApp, ele acabou recebendo um nude ao vivo.

A própria emissora divulga o número para interação com o público e, enquanto ele falava sobre funcionamento dos serviços da cidade, a imagem de um pênis apareceu na tela.

“Ai, cara. Deixa eu pular isso aqui. Não sei que que é. Tirou? Tirou a tempo? Ai, ai, só no programa ao vivo”, disse ele, fechando o aplicativo e continuando a apresentar o telejornal.