Técnico de enfermagem é preso por estuprar paciente em hospital particular no Rio

Investigadores da 6ª Delegacia de Polícia da Cidade Nova, no Rio de Janeiro, prenderam um técnico de enfermagem acusado de estuprar uma paciente durante atendimento em um hospital particular da cidade.

O crime foi registrado no dia 30 de abril, e desde então o profissional de saúde, que não teve o nome divulgado, vinha sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). De acordo com a corporação, a violência sexual aconteceu sob o pretexto de realizar a higienização da vítima, que estava lúcida no momento e denunciou o caso assim que teve condições.

Após o episódio, a paciente não retornou à unidade hospitalar. O técnico de enfermagem foi encaminhado à disposição da Justiça e deverá responder pelo crime de estupro de vulnerável.

A Polícia Civil segue com as investigações para apurar se há outras vítimas.