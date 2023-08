Técnicas de marketing digital que impulsionam o tráfego do seu site

O marketing digital é a principal ferramenta aliada dos vendedores e de quem trabalha na web

No ambiente tecnológico, muitas pessoas buscam ganhar dinheiro. E a melhor proposta para conseguirem fazer isso, é através do marketing, que evoluiu para o ambiente digital. Atualmente, as empresas que possuem seus sites e buscam aumentar consideravelmente suas vendas não podem deixar de contar com o superpoder do marketing digital e de uma agência de SEO capacitada.

Existem muitas estratégias e também formas de fazer um site “bombar” na Internet, e isso chamou a atenção dos profissionais que atuam no marketing, fazendo-os estudar arduamente a lógica por trás do “robô do Google”, para entender profundamente como o mecanismo de busca funciona atualmente.

Claro que devido às diversas atualizações recentes e também com a chegada do Chat GPT, muitas coisas estão mudando no ambiente do marketing digital, e aqueles que investem no marketing de conteúdo e no SEO estratégico de verdade estão conseguindo alcançar resultados satisfatórios.

Então, desde a arbitragem de um site no tráfego pago até mesmo utilização do SEO para trazer visita orgânica, todos os macetes são válidos para conseguir expandir o alcance globalmente, segmentar público alvo com a devida precisão e, claro, mensurar resultados para, consequentemente, aumentar as vendas. Dito isso, saber as melhores técnicas de marketing digital do momento que impulsionam o tráfego do site pode ser uma arma contra a concorrência.

Conhecendo técnicas e macetes para impulsionar o tráfego do site através do marketing digital

Com a melhoria dos mecanismos de buscas, priorizando cada vez mais a experiência do usuário e seu contato com material relevante, conhecer de perto algumas técnicas de marketing digital pode ser o que falta para as vendas decolarem no ambiente digital.

Web Stories for Google

Uma das novidades que está conseguindo impulsionar o tráfego de diversas empresas são os Web Stories feitos da maneira certa. Parecido com o que foi disponibilizado no Instagram, os Web Stories do Google que estão emergindo no Discovery trazem para muitas empresas resultados satisfatórios de vendas, já que esse conteúdo consegue trazer bastante tráfego para os mais variados tipos de negócio.

Ao usar a estratégia certa como criar um conteúdo exclusivo otimizado com SEO, facilitando a leitura do mecanismo de busca, o profissional que deseja impulsionar o tráfego do site conseguirá atingir com êxito esse propósito.

Marketing de Conteúdo

Trazer conteúdo relevante para sanar dúvidas do público-alvo do negócio pode ser uma estratégia de marketing muito promissora. Sabendo disso, milhares de profissionais contam com criadores de conteúdo para impulsionar o tráfego orgânico.

Criar e-books, um Instagram voltado para a empresa e até mesmo um blog para publicação de artigos informativos pode garantir muitas visitas ao site, consequentemente, aumentando as vendas. Vale ressaltar que esses processos também ajudam a empresa a construir relacionamento de confiança, trazendo credibilidade à marca e se tornando uma referência sobre o assunto na Internet.

SEO

Para garantir que as páginas do site fiquem bem posicionadas no mecanismo de pesquisa do Google, o SEO (Search Engine Optimization) é indispensável. A estratégia certa, unida com um material bem desenvolvido, tem o poder de deixar um site entre os primeiros resultados de pesquisa e isso irá trazer engajamento e mais tráfego para o site. Para usar o SEO, é necessário seguir os seus três pilares base:

● Relevância

Construída através do Link Building, a relevância tem relação direta com a autoridade do site que está na Web. Esse fator, é conquistado através de links externos e menções à empresa, que são realizadas por outros sites.

● Tempo de resposta

A parte técnica do site e sua velocidade influenciam diretamente no UX (User Experience), consequentemente, utilizando os “macetes” certos para otimizar esse recurso será possível aumentar o tráfego do site e também sua relevância na web;

● Conteúdo de qualidade

Fazer uma análise detalhada dos concorrentes, e separar palavras-chave com relevância e quantidade considerável de buscas permitem a criação de conteúdo. Esse conteúdo em conjunto de boas imagens e um texto rico em informações se encarregam de trazer o público orgânico para o site.

Claro que além desses caminhos, também existe a questão da publicidade que é capaz de gerar tráfego direto para o site. Mas, contar com essas dicas e técnicas de marketing digital para impulsionar o tráfego orgânico do site pode ser o que o negócio realmente precise para aumentar as vendas.

