Técnica de enfermagem que atuava contra coronavírus morre com Covid-19

A técnica de enfermagem Anita de Souza Viana, de 63 anos, morreu na tarde da quinta-feira (16). Ela atuava no combate ao coronavírus, nos hospitais Ronaldo Gazolla, unidade de referência da Prefeitura do Rio no combate à doença.

Anita teve dificuldades em ter acesso ao teste da Covid-19, mesmo exercendo a profissão em uma unidade voltada para o tratamento do coronavírus. Inicialmente, ela apresentou sintomas enquanto trabalhava no Ronaldo Gazolla. De acordo com os familiares da técnica de enfermagem, ela recebeu um atestado de sete dias, mas não passou por um dos testes rápidos oferecidos na unidade.

Anita foi até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para conseguir fazer o teste, que deu positivo. Após o diagnóstico, a técnica de enfermagem precisou ser entubado, devido aos fortes sintomas apresentados.

Anita não conseguiu vaga na unidade onde trabalhava e precisou ser transferida para o Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda-RJ. O estado do Rio chegou nesta sexta-feira (17) a 317 mortes confirmadas por coronavírus.