Suspeitos invadem casa durante confraternização e fazem todos de refém

A residência de uma família foi invadida por assaltantes durante uma confraternização com amigos, na noite desta quarta-feira (18). Os moradores foram feitos de refém, junto com os convidados. Ao todo, oito pessoas estavam na casa, incluindo um bebê de sete meses.

Segundo a polícia, dois homens aproveitaram que o portão estava encostado e invadiram a residência. Os moradores esperavam outras visitas, por isso haviam deixado o portão entreaberto.

Todos que estavam na casa foram trancados dentro de um quarto. Os criminosos fugiram levando um carro da família, joias, televisões, celulares e dinheiro. O assalto aconteceu em Cuiabá-MT.

Após conseguirem sair do quarto, as vítimas acionaram a polícia. As autoridades conseguiram rastrear um aparelho, mas não encontraram os suspeitos. A Polícia Civil deve investigar o caso.