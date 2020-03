Suspeito é morto após cometerem assaltos assalto

PUBLICIDADE 

Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros, após ter a arma de fogo tomada por populares na noite desta terça-feira (17). Segundo a polícia, o homem agia cometendo assaltos com mais dois comparsas.

Ainda de acordo com a polícia, um dos populares tomou a arma de um dos suspeitos e atirou contra eles. Além do jovem que morreu, outro foi baleado, mas fugiu. As autoridades esperam ele dar entrada em alguma unidade hospitalar. Além dos assaltantes, duas mulheres que estavam na rua no momento da ocorrência, foram atingidas pelos disparos. O caso aconteceu em Manaus-AM.

Segundo a polícia, o homem morto foi atingido com dois tiros. Os investigadores tentam localizar os suspeitos que fugiram.